Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata de rugby a Noii Zeelande, tripla campioana mondiala, a fost repartizata in aceeasi grupa cu Franta, la Cupa Mondiala din 2023, care va avea loc in Hexagon, potrivit tragerii la sorti efectuate luni, la Palatul Brongniart din Paris. Selectionata All Blacks, o favorita constanta a Cupei Mondiale,…

- Nationala de rugby a Irlandei a invins duminica seara cu scorul de 23-10 reprezentativa Georgiei, intr-o partida disputata pe AVIVA Stadium din Dublin, contand pentru grupa A a competitiei Cupa de toamna a Natiunilor, scrie AFP. In urma acestui rezultat, Irlanda incheie pe locul 2 grupa,…

- Nationalele de rugby ale Angliei si Scotiei au castigat partidele programate sambata seara in grupele lor, in competitia Cupa de toamna a Natiunilor. Jucand in deplasare, in grupa A, Anglia, vicecampioana mondiala, s-a impus cu 24-13 in fata Tarii Galilor, pe Parc y Scarlets Stadium din…

- Echipa de rugby a Frantei a invins-o pe cea a Scotiei cu 22-15 in Cupa de Toamna a Natiunilor, intr-un meci disputat duminica pe stadionul Murrayfield din Edinburgh, transmite AFP. Foto: (c) /Russell Cheyne/REUTERS La prima victorie in ultimii sase ani in fata Scotiei la Edinburgh, Franta si-a luat…

- Echipa feminina de rugby a Angliei, care a cucerit titlul in Turneul celor Sase Natiuni, la fel ca si selectionata masculina a Trandafirului, a realizat Marele Slem in aceasta competitie, invingand cu scorul de 54-0 formatia Italiei, duminica la Parma, in cea de-a cincea si ultima etapa. Englezoaicele…

- Selectionata Tarii Galilor, detinatoarea titlului, a fost invinsa pe teren propriu, cu scorul de 14-10, de reprezentativa Scotiei, intr-o partida din cadrul Turneului celor Sase Natiuni la rugby, disputata sambata la Llanelli. Scotienii, care au condus cu 7-6 la pauza, au obtinut cu aceasta ocazie prima…

- Galezul Alun Wyn Jones (35 ani) a devenit jucatorul de rugby cu cele mai multe selectii internationale (149), cu ocazia meciului pe care nationala tari sale il disputa impotriva Scotiei, sambata la Llanelli, in ultima etapa a Turneului celor Sase Natiuni, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.Capitanul…

- Selectionata feminina de rugby a Angliei si-a asigurat victoria in Turneul celor Sase Natiuni 2020, nemaiputand fi egalata inaintea ultimei etape programata pe 1 noiembrie, dupa victoria fara bonus a Irlandei si a meciului nul al Frantei, informeaza AFP. Sambata, Irlanda a trecut pe teren propriu, cu…