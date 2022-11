Stiri pe aceeasi tema

- Valerie Lungu și-a uimit fanii de pe rețelele de socializare personale, asta dupa ce a renunțat la machiaj, dar și la filtrele de infrumusețare. Celebra influencerița s-a afișat complet naturala. Iata cum arata vedeta nemachiata! Ioana Cristea, femeia care i-a facut un make-up, a postat un video cu…

- Nicole Cherry este una dintre cele mai apreciate și cunoscute artiste de la noi. Aceasta este foarte activa in mediul online și impartașește mereu cu fanii momente din viața ei. Cantareața nu se ferește sa se arate in fața publicului complet naturala, semn ca este tare mandra de felul in care arata.…

- Cum arata Ioana Grama fara pic de machiaj. Influencerița și-a luat fanii prin surprindere cu o fotografie publicata pe contul ei de Instagram. Aceasta apare complet nemachiata, dis-de-dimineața. Se pare ca vloggerița nu se ferește sa se arate complet naturala, mai ales ca nu are niciun fel de intervenție…

- In aceasta dimineața, Ramona Olaru și-a uimit fanii de pe rețelele de socializare personale, asta dupa ce a renunțat la machiaj, dar și la filtrele de infrumusețare. Asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani s-a afișat complet naturala. Iata cum arata logodnica lui Catalin Cazacu nemachiata, dar și cum…

- Amna a divorțat de soțul ei in 2019, dupa 9 ani e casnicie. Artista a trecut cu greu peste desparțire, insa cel care i-a dat putere sa mearga mai departe a fost fiul ei, David. Vedeta recunoaște ca nu i-a fost deloc ușor ca mama singura.„Cred ca unul dintre cele mai complicate lucruri pentru mine ca…

- Carmen Grebenișan este una dintre cele mai indragite și apreciate influencerițe de la noi din țara. Carmen Grebenișu s-a fotografiat pe rețelele de socializare fara strop de machiaj, iar influencerița a mers și la medicale estetician pentru cateva schimbari la nivelul buzelor.

- Andreea Banica este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi. Aceasta este extrem de activa in mediul online și impartașește mereu cu fanii momente din viața ei. Nu are intervenții chirurgicale și se mandrește cu felul in care la varsta de 44 de ani. Cantareața și-a luat fanii prin…