Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo și-a sarbatorit in familie ziua de naștere și a pus pe Instagram o poza alaturi de logodnica Georgina și de cei patru copii, alaturi de un mesaj de mulțumire pentru urarile primite. Atacantul portughez le-a transmis fanilor un mesaj emoționant, care a strans peste 10 milioane de aprecieri…

- Trei nume au fost propuse pentru eliminare in echipa Faimoșilor duminica seara la „Survivor Romania 2021”, insa cel care a parasit competiția a fost Costi Ionița. In echipa Faimoșilor, cele 3 nume propuse pentru eliminare au fost Costi Ionita, Roxana Nemes si Alexandra Stan, care a fost propusa de…

- Eva Herzigova a anunțat ca are COVID-19. Modelul a povestit intr-o postare pe rețelele de socializare ce simptome are și care este starea ei de sanatate. Eva Herzigova, in varsta de 47 de ani, cunoscuta drept una dintre cele mai frumoase modele ale lumii, a anuntat joi seara pe Instagram ca are COVID-19.…

- Valentina Pelinel a implinit 40 de ani! Iata cum a sarbatorit! Ieri a fost o zi cu totul și cu totul speciala pentru Valentina Pelinel. Vedeta a implinit 40 de ani, aniversare pe care a petrecut-o alaturi de cele mai dragi persoane. Soțul ei, Cristi Borcea, și cei trei copii pe care ii au impreuna.…

- Tiago Ramos, iubitul mamei lui Neymar, susține ca a fost injunghiat intr-un restaurant din Mexic, stațiunea Cancun. Perechea celebra se afla intr-o vacanța de lux, pentru a sarbatori faptul ca Nadine Goncalves a dat relației o a doua șansa, noteaza The Sun. Iubitul mamei lui Neymar, injunghiat Tanarul…

- Legenda fotbalului mondial, brazilianul Pele, a tinut sa-i mai aduca un omagiu fostei vedete argentiniene Diego Maradona la o saptamana de la moartea acestuia, postand pe contul sau de Instagram, miercuri seara, un scurt text adresat ''unui geniu care a incantat lumea'', scrie AFP, informeaza Agerpres.…

- Daiana Anghel, momente grele. Soțul ei a facut infarct! Daiana Anghel are parte de un final de an nu tocmai placut. Soțul vedetei, Sorin Gonțea, a suferit zilele trecute un infarct. Anunțul a fost facut chiar de Daiana Anghel pe contul ei de Instagram, cont urmarit de aproape 200.000 de oameni. Vezi…