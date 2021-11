Stiri pe aceeasi tema

- La cateva zile dupa ce s-a tratat in spital de COVID-19, deși fusese vaccinat impotriva virusului, Alexandru Arșinel face primele declarații despre starea de sanatate.Deși este vaccinat impotriva COVID-19, Alexandru Arșinel a avut nevoie de internare dupa ce a fost testat pozitiv. Recent, in cadrul…

- Oana Lis a dezvaluit recent intr-un interviu ca a fost nevoita sa inchida cabinetul de consiliere psihologica pe care il deține de ceva vreme. Nu se mai poate concentra la viața profesionala deoarece Viorel Lis, soțul ei in varsta de 77 de ani, este dependent de ea. In ultima perioada, fostul primal…

- Petrica Cercel a parasit aceasta lume mult prea devreme, lasand in urma lui numai tristețe. Acesta avea grave probleme de sanatate, dar se pare ca nu este singurul din familie care a avut de luptat cu afecțiuni grave. Și fiul sau cel mic, Ionuț Cercel, a tecut prin zeci de mdici din cauza problemei…

- Deși sunt facute din plante, câteva ceaiuri pot provoca diverse neplaceri, iar unele nu sunt recomandate pentru a fi consumate deloc, în special în cazul femeilor însarcinate ori a celor care alapteaza. Iata trei…

- Deși atât Pele cât și echipa lui au insistat ca nu are probleme grave de sanatate, fotbalistul legendar s-a operat dupa descoperirea unei tumori la colon. "Multumesc Domnului ca ma simt bine si ca medicii Fabio si Miguel au grija de mine. Sâmbata am fost supus unei interventii…

- Elena Ionescu a caștigat „Survivor Romania” 2020, dar și numeroase premii in muzica. Pe plan personal, artista a trecut printr-un divorț, aceasta s-a desparțit de antrenorul de fitness Dragoș Stanciu, dupa doar un an de mariaj. Cei doi au ramas in relații bune de dragul copilului lor. Acum, cantareața…