Stiri pe aceeasi tema

- Discriminarea pe baza de varsta este principala problema cu care se confrunta la angajare candidatii de 45 de ani si peste. Ei spun ca nu reusesc sa ii convinga pe angajatori sa ii ia pentru ca, desi sunt suficiente joburi pentru segmentul de varsta din care fac parte, sunt preferati tinerii. Lucrurile…

- Nepoata lui Adi de la Valcea a reușit sa dea uitarii toate problemele de care a avut parte in ultima perioada, mai ales episodul in care inima i-a fost rupta in bucați de barbatul cu care se vedea alaturi tot restul vieții. Acum, Roxana Dobrițoiu a plecat intr-o vacanșp de lux chiar cu cel care o inșelase,…

- Marco Ehamnn, stoperul de 20 de ani al lui Dinamo, se confrunta in continuare cu probleme medicale, nu vrea sa riște o agravare a situației, mai ales ca nu e decis sa continue in alb-roșu. Dinamo romena a lui Dario Bonetti a invins in etapa inaugurala, 3-2 cu FC Voluntari, și pregatește deplasarea…

- China se afla in mijlocul unei crize uriașe de energie electrica, pentru ca vremea extrema, creșterea cererii de energie și limitele stricte privind utilizarea carbunelui pun presiune puternica pe rețeaua de electricitate a statului condus de Xi Jinping. Problema ar putea dura luni de zile și ar duce…

- Cu puțin timp in urma, Roxana Dobrițoiu se declara o femeie libera din toate punctele de vedere, dar iata ca admiratorii ei nici nu au apucat sa-i trimita mesaje, caci astazi nepoata lui Adi de la Valcea a venit cu noutați bomba: s-a impacat cu iubitul care a inșelat-o. Iata cum a reușit sa dea uitarii…

- Iubitorii fotbalului din Campia Turzii, dar și cei care il cunosc pe fostul fundaș de fier al ISCT-ului de odinioara, Dorin Roșu (Gogu), au primit o veste trista, cum ca acesta se confrunta cu o... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Fundașul stanga Ionuț Panțaru devenise favoritul lui Becali la FCSB datorita unui gol pe care il marcase intr-un meci cu FC Botoșani. Accidentat grav in aprilie, intr-o partida cu Sepsi, fotbalistul adus de la Iași a fost in pericol sa se retraga din fotbal și va avea nevoie de un timp foarte lung pentru…

- Chiar cu doar cateva zile inainte de startul Campionatului European de fotbal, Bucurestiul se mai confrunta cu o problema. Peste o suta de toalete ecologice automate din cele mai aglomerate puncte ale orasului au fost inchise pentru ca Primaria Capitalei nu a mai platit datoriile catre firma prestatoare…