- Roxana Dobre, actuala soție a lui Florin Salam, a comentat ținutele vedetelor din Romania alaturi de Iulia Albu, in cadrul emisiunii Poliția Modei. Bruneta nu s-a mai ferit și a spus lucrurilor pe nume. Roxana Dobre a dezvaluit și parerea ei reala despre stilul vestimentar al marelui designer Catalin…

- Astazi s-a casatorit Florin Salam cu frumoasa Roxana Dobre, pe plaja din Mamaia, inconjurați de familie și cei mai apropiați prieteni. Desigur, de la eveniment nu putea lipsi copiii artistului. Betty, apariție de senzația la nunta lui Florin Salam Ajunsa la 21 de ani, Betty este o domnișoara extrem…

- Astazi este cea mai speciala zi pentru Roxana Dobre și pentru marele manelist Florin Salam! Cei doi și-au unit destinele intr-un cadru de vis, la malul Marii Negre. Cu toate acestea, frumoasa bruneta a incalcat o tradiție extrem de veche, chiar in ziua nunții sale. Iata despre ce este vorba!

- Turta miresei este un obicei care are loc in ziua nunții și dupa gatitul miresei. Roxana Dobre a pastrat aceasta tradiție, astfel ca a fost așezata pe un scaun, iar nașa a fost cea care i-a rupt turta. Iata primele imagini de la fericitul eveniment!

- Roxana Dobre se pregatește intens pentru marele eveniment care va avea loc pe 1 iunie atunci cand iși va uni destinele in fața lui Dumnezeu cu celebrul manelist. Soția lui Florin Salam a mers in cabinetul medicului estetician pentru cateva schimbari majore la nivelul feței, iar vedeta apelat la o procedura…

- Graba strica treaba! Roxana Dobre nu mai ține cont de nimic atunci cand se afla in trafic, iar regulile de circulație sunt facute sa fie incalcate in cazul vedetei. Paparazzii Spynews.ro. ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au surprins-o pe soția lui Florin Salam in timp ce se afla…

- Bianca Brad, apariție de zile mari, dupa ce a invins boala. Actrița se bucura din plin de zilele frumoase și profita din plin de orice ocazie. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” ei și au surprins imagini de senzație! Cum și-a petrecut indragita vedeta ziua.

- Poate va intrebați ce fac jucatorii de la Dinamo atunci ca nu se afla pe terenul de fotbal. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui Cosmin Matei și l-au surprins alaturi de soția lui, dar și cei doi copii ai sai Iata cum a petrecut sportivul alaturi…