Zhurong, numit dupa un zeu mitologic chinez al focului, a iesit pe solul martian sambata, la ora Beijingului 10:40 a.m. (02:40 GMT), potrivit contului chinez de socializare al roverului. China s-a alaturat in acest fel Statelor Unite, ca singurele natiuni care au desfasurat vehicule de teren pe Marte. Fosta Uniune Sovietica a asolizat o nava pe Marte in 1971, dar a pierdut legatura cu aceasta cateva secunde mai tarziu. Zhurong, care are o greutate de 240 de kilograme si sase instrumente la bord, intre care o camera topografica de rezolutie inalta, va studia solul si atmosfera planetei. Alimentat…