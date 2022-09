Stiri pe aceeasi tema

- Nuclearelectrica SA and Nova Power & Gas SRL launched on Tuesday RoPower Nuclear SA, the project company for the development of small modular reactors in Romania, on the site of the former coal-fired power plant in Doicesti, southern Dambovita County, according to a press release sent to AGERPRES.…

- Compania de stat Nuclearelectrica a solicitat Agentiei Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), cu sediul la Viena, sa efectueze o misiune SEED (Site and External Events Design) pentru a evalua procesul care a fost urmat in alegerea primului amplasament pentru o centrala cu reactoare modulare mici,…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Convocatorul Adunarii Generale a Acționarilor Nuclearelectrica, ce va avea loc la 22 septembrie, a fost completat cu doua noi puncte, care vor fi supuse aprobarii acționarilor, referitoare la demararea poiectului de amplasare de reactoare mici modulare (SMR), la Doicești ,…

- ”SN Nuclearelectrica SA si KGHM Polska Miedz SA anunta semnarea, in cadrul Forumului Economic de la Karpacz, Polonia, in data de 6 septembrie, a unui Memorandum de Intelegere neangajant pentru dezvoltarea de proiecte de reactoare modulare mici (SMR). Cooperarea dintre SN Nuclearelectrica SA si KGHM…

- Dezvoltarea programului nuclear civil si intarirea parteneriatului strategic in domeniul energiei sunt prioritatile pe care le voi aborda in cadrul vizitei de lucru pe care o fac saptamana aceasta in SUA, a anuntat, luni, ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Astazi am avut un dialog foarte bun, la Washington,…

