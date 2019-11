Rompetrol Rafinare, rezultate operationale in primele noua luni din 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul national de gaze, Romgaz, a obtinut in primele noua luni ale acestui an un profit net de 1,185 miliarde de lei, in crestere cu 18,9% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit raportului financiar al companiei, remis, joi, Bursei de Valori Bucuresti. Cifra de afaceri…

- Dacia, Ford și Daimler, Rompetrol Rafinare și Honeywell sunt primii cinci cei mai mari exportatori ai Romaniei. Aceștia au generat in primele șapte luni ale anului exporturi in valoare totala de peste 6,1 miliarde de euro, in scadere fața de perioada similara a anului trecut. Potrivit economica.net,…

- Totodata, EBITDA (castigul inainte de dobanzi, rate, depreciere si amortizare, n.r.) a crescut cu 29%, la 68,3 milioane de lei. Cea mai mare crestere a EBITDA a fost inregistrata de TeraPlast si TeraPlast Recycling, cu un avans de aproape 50% fata de primele noua luni ale anului trecut. "Datorita…

- Cifra de afaceri cumulata a companiilor din primele zece locuri din Topul Național al Firmelor 2019 este de 178,48 miliarde de euro, in creștere cu 8,17% fața de anul precedent arata un comunicat al CCIR.Citește și: Informații incredibile! De unde a fost extras ADN-ul Alexandrei Maceșanu…

- Numarul de utilizatori care s-au confruntat cu cel puțin un program de monitorizare (stalkerware – spyware comercial folosit adesea ca instrument pentru spionajul in familie) a depașit 37.000 in primele opt luni ale anului 2019 (din ianuarie pana in august 2019). Este vorba de o creștere cu 35% in comparație…

- La nivel județean, dupa depunerea bilanțurilor, in anul 2018 s-a putut observa o creștere la nivelul cu 7,6% a cifrei de afaceri fața de anul precedent, atingandu-se valoarea de 10,9 miliarde Euro. Din cei 24,895 de agenți economici care au depus bilanțurile, primele 100 companii (numite generic „Top…

- Potrivit datelor prezentate de Nicolae Joldes, directorul DJS Salaj, productia industriala realizata la nivel de judet in primele sase luni din 2019 a fost mai mare cu 2,1% fata de perioada similara din 2018, productivitate muncii in industrie inregistrand, de asemenea, o crestere de 0,8%. De asemenea,…

- Agenția de mediului prezinta primele rezultate privind mirosul insuportabil din capitala. Asta dupa ce au fost prelevate 3 probe de apa de la Stația de epurare a apelor uzate mun. Chișinau (proba nr. 1 - deversarea apelor dupa procesul de epuarare in emisar (r. Bic); nr. 2 - amonte de deversare r. Bic;…