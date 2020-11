Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Rompetrol Downstream intenționeaza sa preia dreptul de folosinta asupra a noua statii de distributie a carburantilor apartinȃnd societatilor membre ale grupului Comision Trade.Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurenței, cele noua…

- Cetațenii din 3 localitați din țara vor merge la vot in corturi special amenajate care sa corespunda masurilor de protecție impotriva Covid-19. Este vorba despre Bogdanovca Noua, din componența orașului Cimișlia, Bic, din componența comunei Bubuieci, municipiul Chișinau și Cigirleni, raionul Ialoveni.

- Comisia Electorala Centrala anunța ca, in lipsa unor edificii conforme cerințelor, unde ar putea fi organizate secții de votare, in trei localitați din țara, alegatorii vor fi așteptați la urne in corturi special amenajate in acest sens.

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca a autorizat tranzactia prin care Trust Motors, controlata de omul de afaceri Gheorghe Dolofan, intentioneaza sa preia Opel Automotive R SRL, companie infiintata in scopul incheierii tranzactiei preconizate, care va prelua intreaga activitate desfasurata de…

- Profit.ro scria la inceputul acestei luni ca SIF Banat – Crisana a cumparat 99,92% din actiunile firmei sud-coreene Doosan IMGB, care detine platforma industriala IMGB din sudul Bucurestiului, intr-o tranzactie evaluata la circa 40 milioane de euro. Platforma, conectata la doua guri de metrou: Berceni…

- CONSILIUL CONCURENTEI A AUTORIZAT PRELUAREA PRIMA TV DE CATRE CLEVER MEDIA TRANSILVANIA SRL Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Clever Media Transilvania SRL preia postul de televiziune Prima TV de la Prima Broadcasting SRL, companie aflata in reorganizare.Clever Media Transilvania…