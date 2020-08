Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat, miercuri, referitor la actiunea in justitie a senatorului Eugen Teodorovici impotriva partidului, ca "ceea ce face nu este legal", insa Congresul ii va oferi sanse egale. CEX PSD a validat candidaturile lui Marcel Ciolacu și Eugen Teodorovici…

- Purtatorul de cuvant Lucian Romascanu a declarat ca la Comitetul National Executiv al PSD de miercuri au fost validate candidaturile la Congresul de sambata si anume cea a lui Eugen Teodorovici si a lui Marcel Ciolacu. El a precizat ca un nou CEx al partidului va avea loc vineri, unde va fi stabilit…

- Comitetul Executiv al PSD i-a validat candidatura lui Eugen Teodorovici la Congresul de sambata al partidului, insa fostul ministru de Finante ar putea renunta la competitia cu Marcel Ciolacu. Liderii social-democrati vor decide vineri cand va fi votata motiunea de cenzura. UPDATE Lucian Romascanu:…

- Adrian Nastase a vorbit, vineri seara, despre programul politic al PSD lansat de catre Marcel Ciolacu. "Echipa actuala a incercat sa scoata si a reusit sa scoata partidul de la reanimare dupa seria de...

- Fostul mnistru de la Finanțe considera ca sub conducerea lui Marcel Ciolacu, PSD nu face opoziție și risca sa ajunga un partid mic, care se va zbate pentru a face pragul electoral. ”Nu poți sta in opoziție și sa dai din coada pe langa Iohannis, in timp ce Iohannis calca in picioare PSD. Nu cred ca s-au…

- Proiectul de lege privind carantinarea si izolarea initiat de Guvern va intra joi în dezbaterea plenului Camerei Deputatilor, scrie Agerpres. Sedinta este programata la ora 13,00, conform deciziei Comitetului liderilor grupurilor parlamentare. Purtatorul de cuvânt al PSD, Lucian Romascanu,…

- Fostul ministru Eugen Teodorovici a dezvaluit intr-un interviu la „Adevarul Live” momentul in care PSD a decis sa o nominalizeze pe Viorica Dancila drept candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale. Potrivit lui Teodorovici, Marcel Ciolacu a fost cel care a luat primul cuvantul pentru a o…

- Senatul a adoptat, miercuri, in unanimitate (133 de voturi "pentru"), propunerea legislativa prin care este modificata definitia autoturismului, astfel incat activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto sa fie permise si pentru masinile cu noua locuri.Propunerea legislativa…