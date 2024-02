Stiri pe aceeasi tema

- Daca obișnuiești sa iți petreci timpul pe TikTok, este imposibil sa nu iți fi aparut macar o data un videoclip de-al lui Valentino Caprariu. Este unul dintre romanii care face senzație pe aceasta platforma și a caștigat simpatia fanilor.

- Un roman i-a uimit pe jurnaliștii englezi, care au numai cuvinte de lauda la adresa lui. Barbatul este un fost sportiv, care acum a ajuns sa aiba o avere impresionanta. Ce spun strainii despre el și cu ce reușite se lauda acum, dupa retragerea din domeniul in care a scris istorie. Cine este romanul…

- Cristian Chițu este un tanar antreprenor care s-a incapațanat sa le demonstreze tuturor ca daca perseverezi in visul tau poți sa reușești. A primit de-a lungul timpului de multe ori a fost sfatuit sa renunțe la afacere și sa se angajeze intr-o corporație

- In 2011, intr-o perioada marcata de criza economica, Raluca și Paul Voicu au fondat o firma de consultanța in francize, care avea sa ajunga, 15 ani mai tarziu, cea mai importanta companie de profil din Romania.

- Viața bacauanului Gabriel Casaneanu s-a schimbat brusc in 1999, cand era barman intr-un club din Irlanda și a jucat o lira la loto, cu care a caștigat 1,1 milioane de lire irlandeze (aproximativ 1,4 milioane de euro).

- Tottenham a postat primele imagini cu Radu Dragușin (21 de ani) antrenandu-se in tricoul londonezilor. Transferat cu 25 de milioane de euro de la Genoa, Dragușin a fost primit ca un adevarat superstar la echipa. Acesta a fost prezentat in stil mare pe rețelele de socializare ale clubului londonez, cu…

- Luna trecuta, poliția turca a arestat un cunoscut traficant de droguri de la care a confiscat, printre altele, 23 de mașini. Lista include modele ca Ferrari 488, Bentley Continental GT, Porsche Taycan, Mercedes-Benz GLS și Range Rover Sport. Valoarea estimata a acestora este de aproximativ 3 milioane…

- Cine este Adrian Ghila? Romanul a cumparat casa actorului Will Smith și este un antreprenor roman care și-a facut un nume și a strans o avere semnificativa in Statele Unite ale Americii, ajungand in atenția publicului dupa ce a cumparat casa celebrului actor Will Smith cu aproximativ 2 milioane de dolari.…