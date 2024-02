Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a intrat "in randul lumii"! Președintele american a uimit o lume intreaga, dupa ce și-a facut cont de TikTok. Prima postare a strans aproape cinci milioane de vizualizari in 12 ore!

- Olivia Dunne, cea mai frumoasa gimnasta din lume face avere din TikTok și postari sponsorizate pe Instagram. Tanara in varsta de 21 de ani caștiga milioane de dolari din rețelele sociale.

- Cristian Chițu este un tanar antreprenor care s-a incapațanat sa le demonstreze tuturor ca daca perseverezi in visul tau poți sa reușești. A primit de-a lungul timpului de multe ori a fost sfatuit sa renunțe la afacere și sa se angajeze intr-o corporație

- Biletul norocos i-a adus caștigul uriaș de 1,1 milioane de lire irlandeze, echivalentul a aproximativ 1,4 milioane de euro. Cu toate acestea, spre deosebire de mulți caștigatori la loto, care ar fi fost tentați sa iși cheltuiasca rapid aceasta avere, romanul a ales o cale diferita, și anume sa investeasca…

- Lumea bucatarilor, in doliu! Bucatarul de senzație din mediul online, „Cooking with Lynja”, Lynn Yamada Davis, a murit la varsta de 67 de ani in urma unei lupte cu cancerul. Femeia avea peste 17 milioane de urmaritori pe pagina ei de TikTok unde posta videoclipuri in care gatea.

- Tottenham a postat primele imagini cu Radu Dragușin (21 de ani) antrenandu-se in tricoul londonezilor. Transferat cu 25 de milioane de euro de la Genoa, Dragușin a fost primit ca un adevarat superstar la echipa. Acesta a fost prezentat in stil mare pe rețelele de socializare ale clubului londonez, cu…

- Daca stai pe TikTok, cu siguranța ai observat ca acolo iși fac veacul din ce in ce mai multe anunțuri imobiliare. De altfel, hashtag-ul #imobiliare are peste 500 de milioane de vizualizari, iar #imobiliareromania, peste 100 de milioane. Asta pentru ca tot mai mulți agenți imobiliari se promoveaza pe…

- Adrian Ghila este romanul care a dat lovitura peste Ocean. A incercat mai multe afaceri pe piața din Statele Unite ale Americii și a reușit cu o firma de spalatorii auto. Printre clienții lui se numara vedetele cunoscute de la Hollywood și și-a facut un renume printre celebritați. Dupa multa munca,…