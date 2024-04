Stiri pe aceeasi tema

- Hexing Technologies Europe, filiala a grupului chinez Hexing și furnizor de soluții de energie verde, a primit aprobare pentru un ajutor de stat de 4,72 milioane lei. Scopul este crearea de locuri de munca in cadrul unei noi investiții din Timișoara „Ministerul Finanțelor a aprobat pentru aceasta societate…

- Europa ramane puternic dependenta de importurile de energie chiar si dupa criza energetica, dependenta de Rusia fiind inlocuita cu dependenta de alte tari, arata o analiza realizata de Asociatia Energia Inteligenta (AEI), pe baza datelor Eurostat. Potrivit sursei citate, Romania este tara cea mai…

- Adrian Caciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat ca Romania a beneficiat luni de o suma impresionanta de 642 de milioane de euro de la Comisia Europeana. Aceasta finanțare excepționala este destinata Programului Tranziție Justa in cadrul platformei „Tehnologii strategice pentru…

- Romania are tot mai puțini copii nascuți, iar acest lucru este confirmat de rata sporului natural negativ, aflat in continua scadere! Ce este sporul natural? Rata sporului natural reprezinta diferența dintre rata generala a natalitații și rata generala a mortalitații in anul de referința (din numarul…

- Vin vești tot mai ingrijoratoare: Romania a pierdut un milion de locuitori la fiecare 10 ani, iar trendul se menține și in perioada urmatoare. Potrivit datelor statistice de la Comisia Europeana, țara noastra va avea una dintre cele mai accentuate scaderi ale populației pe termen lung dintre toate statele…

- Volumul capturilor de țigarete de contrabanda a crescut cu aproape 40% in 2023, ajungand la 150 de milioane de țigarete, la o valoare de aproape 110 milioane de lei. Romania are cel mai ridicat nivel al contrabandei cu țigarete din Europa de Est și, in același timp, cel mai ridicat nivel din UE la prețurile…