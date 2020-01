Stiri pe aceeasi tema

- MAE precizeaza ca cetateanul roman care se afla in orasul Wuhan si-a exprimat intentia pentru repatriere, iar datele sale au fost deja transmise si inregistrate in evidentele institutiilor europene si ale partenerilor pentru facilitarea deplasarii catre Romania. In ceea ce priveste ceilalti…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat miercuri ca un roman care se afla in Wuhan, China, cere sa fie repatriat, potrivit Mediafax.El a contactat autoritatile și-a exprimat dorința de a se intoarce in Romania.Alti doi romani se afla in provincia Hubei. Ei sunt in contact permanent cu ambasada Romaniei…

- Barbatul intors din China in Romania nu a fost infectat cu coronavirus, a anunțat Ministerul Sanatații. Investigațiile efectuate pacientului care a fost transferat ieri de la Spitalul Județean de...

- Al cincilea caz de coronavirus a fost confirmat în Statele Unite, fiind al treilea caz confirmat în SUA duminica, au informat oficiali din domeniul sanatații, relateaza Mediafax citând site-ul postului ABC News. Cel mai recent caz a fost anunțat din Arizona. Celelalte doua cazuri…

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile (6 zile construcția) 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP și preluate de agerpres.Vezi și: BREAKING - Atac armat in Germania:…

- Shanghai Disney Resort a facut anunțul, vineri, pe site-ul sau oficial, transmitand ca inchiderea parcului a venit "ca raspuns la prevenirea și controlul focarului de infectie" a virusului coronavirus, potrivit CNN. Resortul a transmis ca vor restitui clientilor banii platiti pe cazare la…

- Japonia a confirmat aparitia unui al doilea caz de îmbolnavire cu noul coronavirus din China, a anuntat vineri Ministerul japonez al Sanatații, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax. Infecția a fost confirmata la un barbat din 40 de ani, care locuiește în Wuhan -…

- Alerta in Romania! Doi muzicieni romani care au concertat in Wuhan, China, suspecti de coronavirus. Sunt cautati de autoritati Patru persoane din județul Arad sunt vizate de o ancheta epidemiologica, fiind suspectate ca ar putea sa fie afectate de virusul misterios care a ucis deja 17 oameni in China…