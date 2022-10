Stiri pe aceeasi tema

- BNR a crescut, pentru a noua oara consecutiv, dobanda de politica monetar, care a ajuns la un nivel record pentru ultimii ani. Iar majorarea de 0,75 la suta este peste așteptarile specialistilor. Banca Naționala incearca astfel sa franeze inflația.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in data de 29 septembrie, va avea loc o greva generala in numeroase sectoare de activitate. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, se anticipeaza perturbari…

- Intr-un context economic incert din cauza prețurilor crescute și a inflației mari, romanii se reorienteaza pe piața muncii și devin tot mai interesați de o slujba peste hotare, unde, salariul poate ajunge de pana la patru ori mai mare.

- Deputatul USR Adrian Giurgiu considera ca actuala guvernare PSD-PNL-UDMR nu a venit cu un set concret de soluții prin care sa combata efectele crizei economice pe care romanii o resimt din plin in aceste zile. Romanii, sunt mai saraci de la o luna la alta, conform datelor oficiale publicate de Institutul…

- Mai mulți abonați Vodafone au fost notificați vineri, 16 septembrie, ca prețul abonamentului lunar de servicii mobile va crește cu 1 euro (TVA inclus), incepand cu data emiterii facturii din luna octombrie. In plus, al doilea mare operator mobile, spune ca va introduce in contracte o clauza de indexare…

- Scumpirile din Romania se vad și in pregatirile pentru noul an școlar. Dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro rezulta ca romanii au cheltuit in medie 540 lei pentru fiecare copil cu pregatirile pentru inceperea școlii. CEC Bank spune ca potrivit datelor…

- Tichetele sociale au fost incarcate cu a doua tranșa de bani in cursul zilei de vineri. Romanii au avut parte de inca 250 de lei, dar nu toata lumea le-a primit la timp. Sunt persoane care o sa primeasca sumele cu intarziere. Despre ce categorie de romani este vorba? Este vorba despre 91.000 de oameni…

- Mihaela Bilic vine cu noi informații extrem de folositoare pentru romani. Mulți dintre ei consuma greșit anumite alimente. ,Americanii sunt acum obezi din cauza asta’, a subliniat specialistul. Regimul alimentar al romanilor este unul eronat de cele mai multe ori. Mulți dintre ei sar peste micul dejun,…