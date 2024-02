Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anuntat, duminica, la Alba Iulia, ca prima transa din acest an pentru voucherele sociale va fi acordata in a doua jumatate a lunii februarie, fiind necesara o actualizare a bazei de date in conditiile in care a crescut la 2.000 de lei…

- Ajutorul se va acorda la fel ca in 2023, sub forma unor carduri pentru categoriile sociale vulnerabile. Acestea vor fi alimentate cu suma de 250 de lei.Lunile februarie, aprilie, iunie, august, octombrie si decembrie sunt cele in care vor fi virați banii pentru alimente. Ministrul Investițiilor și Proiectelor…