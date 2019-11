Romanii si electrocasnicele: la ce se uita cand isi aleg un produs si care este deschiderea lor catre dispozitive inteligente

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii de la Bruxelles s-au așezat la coada inainte de deschiderea urnelor pentru a vota la alegerile prezidențiale. Europarlamentarul USR-PLUS, Nicu Ștefanuța, relateaza intr-o postare pe Facebook ca politicieni, diplomați, funcționari de la Bruxelles sau simpli cetațeni au venit inca din prima zi…

- BCR, parte din grupul financiar austriac Erste, a anuntat, vineri, ca va continua toate caile legale pentru clarificarea situatiei bancilor de locuinte, ca reactie la anuntul ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, privind exonerarea de la plata a clientilor, potrivit News.ro.Sute de mii…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis joi un mesaj, in cadrul reuniunii Grupului Ecumenic de Rugaciune din Parlamentul Romaniei, in care subliniaza atasamentul romanilor fata de Uniunea Europeana, insa arata ca exista pericolul activarii discursului intolerant pentru subminarea solidaritatii europene.…

- De peste un sfert de veac, județele Covasna și Harghita au devenit gazde primitoare ale unei manifestari științifice de larg ecou in spațiul romanesc: Sesiunea naționala de comunicari stiintifice Romanii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultura. Civilizatie. Evenimente de inalta ținuta științifica,…

- Producatorul de dispozitive portabile Fitbit Inc poarta discutii cu o banca de investitii in legatura cu posibilitatea analizarii unei vanzari, pe fondul provocarilor intampinate in tranzitia de la bratari de fitness la ceasuri inteligente, au declarat pentru Reuters surse din apropierea acestui…

- Vanzarile de smartwatch-uri vor atinge in acest an 66,5 milioane de unitati si ar putea trece in 2023 de 100 de milioane. Per total, vanzarile totale de dispozitive purtabile, incluzand aici si bratarile de fitness si ceasurile mai simple, vor trece de 150 de milioane anul acesta si se vor apropia de…

- Gigantul chinez de comert electronic Alibaba a inaugurat duminica primul sau magazin din Europa, in centrul comercial intu Xanadu din Madrid, unitatea fiind sub marca AliExpress, divizie de cumparaturi adresata consumatorilor, relateaza Business Insider.Noul magazin va functiona ca un showroom…

- Vanzarile de electrocasnice mari și mici și cele de electronice, indeosebi televizoare, au fost singurele care au inregistrat creșteri in primele șase luni ale anului, stimulate indeosebi de programul Rabla la electrocasnice, prin care statul a oferit vouchere pentru echipamente eficiente energetic.…