Românii se topesc sub soare! Veste de la ANM: când se mai răceşte vremea Urmeaza canicula! Asa cum a fost si in ultimele zile. Valul de caldura se va intensifica și va exista o avertizare de cod galben pentru toate regiunile țarii. Meteorologii anunța ca, in special in zonele de campie și de podiș, temperaturile o sa fie cuprinse intre dupa-amiaza intre 33 și 37 de grade Celsius. Disconfortul […] The post Romanii se topesc sub soare! Veste de la ANM: cand se mai raceste vremea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

