Românii recapătă gustul pentru croaziere Dupa doi ani in care industria croazierelor maritime și oceanice a inregistrat o scadere enorma, din cauza pandemiei covid-19, acest domeniu fiind unul dintre cele mai afectate, 2022 promite a fi din nou anul croazierelor. Potrivit consultanților DAL Travel, in acest an, cele mai cautate croaziere de catre turiștii romani sunt cele din Marea Nordului – Țarile Scandinave precum și cele din Marea Caraibilor, alaturi de insulele din Grecia și de Mediterana de Vest. In topul celor mai vandute produse pentru Țarile Nordice se numara, de exemplu, o croaziera in Țarile Nordice, la bordul vasului de croaziera… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Dupa doi ani in care industria croazierelor maritime si oceanice a inregistrat o scadere enorma, din cauza pandemiei covid-19, acest domeniu fiind unul dintre cele mai afectate, 2022 promite a fi din nou anul croazierelor”, arata touroperatorul. Potrivit consultantilor DAL Travel, in acest an, cele…

- Romanii prefera cumparaturile online pentru ca in acest fel caștiga timp (85%), economisesc bani (69%) și scapa de stresul de a merge in mall sau la supermarket. Studiul despre comportamentul e-Shopperilor romani arata ca exista deja numeroși indicatori la care aceștia ii depașesc pe cei din Uniunea…

- In trecut in Romania un hectar de teren arabil se vindea scump. Astazi, conform ultimelor statistici, țara noastra a cazut in topul european. Cu toate astea, și in 2022, romanii vand hectarul de teren extrem de sus. Prețul mediu pe hectar de teren arabil in Uniunea Europeana variaza de la doar 1.165…

- Uniunea Europeana spera sa adopte a sasea runda de sanctiuni impotriva Rusiei la urmatoarea reuniune a Consiliului Afaceri Externe (CAE), a declarat Josep Borrell, seful diplomatiei europene.Josep Borrell a declarat intr-o conferinta de presa organizata in Ciudad de Panama, unde se afla intr-o vizita…

- Micul dejun este prima masa a zilei, iar mulți oameni opteaza pentru ceva ușor și rapid, fie ca sunt in graba sau pur și simplu nu au dorința de a gati la primele ore ale dimineții. Unii romani consuma slanina cu ceapa la micul dejun, insa este benefic pentru organism? Iata ce spune un neurochirurg.…

- Romanii sunt mai degraba ingrijorati de cresterea preturilor la energie si la alimente decat de razboiul din Ucraina, indica datele unui sondaj CURS. In sondaj repondentii au fost chestionati si in legatura cu oportunitatea ajutorului militar pentru Ucraina, precum si cu atitudinea prietenoasa a Ucrainei…

- Romanii sunt mai degraba ingrijorati de cresterea preturilor la energie si la alimente decat de razboiul din Ucraina, indica datele unui sondaj CURS, in care repondentii au fost chestionati si in legatura cu oportunitatea ajutorului militar pentru Ucraina, precum si cu atitudinea prietenoasa a Ucrainei…

- Escaladarea conflictului din Ucraina ii determina pe oficialii din tot mai multe țari europene sa ia in calcul masuri restrictive in ceea ce privește exporturile de alimente pentru a nu pune in pericol securitatea alimentara a popoarelor pe care le reprezinta. Dupa ce Republica Moldova a decis sa interzica…