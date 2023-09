Stiri pe aceeasi tema

- Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost de 37,5 ore, in medie, in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat.

- Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost de 37,5 ore, in medie, in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat.Potrivit acestor date, exista diferente semnificative in randul statelor membre. Astfel…

- Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost de 37,5 ore, in medie, in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Potrivit acestor date, exista diferente semnificative in randul statelor membre. Astfel…

- Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost de 37,5 ore, in medie, in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat, potrivit Agerpres.

- Un raport publicat luna aceasta de Eurostat arata ca, in privinta numarului de medici, Romania se situeaza in media regiunii, fiind pe locul 19, din 27 de state membre ale Uniunii Europene. Clasamentul a fost realizat in functie de numarul de medici in activitate raportat la 100.000 de locuitori. Un…

- In 2022, la nivelul Uniunii Europene s-au fabricat 3,2 miliarde de litri de inghețata, marcand o creștere de 5% fața de anul precedent, arata un raport al Eurostat . Germania a fost principalul producator de inghețata in 2022, cu 620 de milioane de litri de inghețata, urmata de Franța (591 de milioane…

- Dupa ce asiguratorii au țipat peste tot ca pierd bani in Romania din cauza tarifelor mari din service-uri, raportul ASF pe anul 2022 a aratat o realitate șocanta. Sumele platite de firmele de asigurari pentru manopera din service-uri la reparațiile mașinilor reprezinta sub 2% din incasarile polițelor…

- Aproximativ 8,3% din populatia Uniunii Europene nu isi permitea in 2022 o masa care sa contina carne, peste sau echivalentul vegetal odata la doua zile, in crestere cu un punct procentual fata de situatia din 2021, arata datele publicate luni de Eurostat. Mai mult, in randul persoanelor aflate in risc…