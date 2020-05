Românii, în topul europenilor care vor să călătorească în ciuda pandemiei Trei sferturi dintre europeni (75%) planuiesc sa calatoreasca in 2020, dar cu preponderenta in interiorul tarilor lor, in timp ce sase din zece (60%) dintre acestia cred ca bugetul lor de vacanta va fi la fel ca inaintea pandemiei sau doar putin mai mic, arata rezultatele unui sondaj realizate de o retea de gazduire bagaje, […] The post Romanii, in topul europenilor care vor sa calatoreasca in ciuda pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

