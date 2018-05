Românii, în febra medicamentelor. Piața farma, la un nivel record Piața farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din mass-media și de situația de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-și gasi singuri soluții pentru problemele de sanatate, romanii apeleaza tot mai frecvent la farmacii, iar aceasta tendința se vede in datele financiare prezentate de KeysFin. Potrivit unei analize realizate de Keysfin, care a luat in calcul datele financiare ale companiilor producatoare și distribuitoare de medicamente, afacerile acestora au evoluat susținut in… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii prefera sa cumpere tot mai mult medicamente direct din farmacii, iar piata farmaceutica din Romania va avea vanzari in 2018 de pana la 50 de miliarde de lei, arata o analiza a datelor financiare ale companiilor producatoare de medicamente realizata de Keysfin.Potrivit datelor, afacerile firmelor…

- Piata farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile si tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia si de situatia de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-si gasi singuri solutii pentru problemele de sanatate, romanii…

- Piața farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia și de situația de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-și gasi singuri soluții pentru problemele de sanatate, romanii apeleaza…

- Piata farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile si tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia si de situatia de criza din sistemul sanitar, estimarile mergand spre atingerea pragului de 50 de miliarde de lei, se arata intr-o…

- Piața farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia și de situația de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-și gasi singuri soluții pentru problemele de sanatate, romanii apeleaza…

- Piața farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia și de situația de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-și gasi singuri soluții pentru problemele de sanatate, romanii apeleaza…

- Piața farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia și de situația de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-și gasi singuri soluții pentru problemele de sanatate, romanii apeleaza…

- Afacerile din industria modei cresc de la an la an in Romania, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi, H&M, Zara, C&A si Pepco fiind principalii actori intr-o piata evaluata la aproape 5 miliarde de euro, potrivit unui studio KeysFin. Potrivit datelor KeysFin, comertul de profil din Romania…