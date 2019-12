Stiri pe aceeasi tema

- Numarul romanilor care aleg sa faca cumparaturi de Black Friday este in creștere, cu o rata de conversie din intenție in achiziție in online cu 22% mai mare, comparativ cu anul 2017, arata un studiu realizat de Starcom in parteneriat cu agenția de cercetare, Kantar TNS. In ceea ce privește gradul de…

- Campania de Black Friday, desfasurata de retailerul online evoMAG in acest an intre 1 – 24 noiembrie, a generat, in total, vanzari de 5 milioane de euro, cu o valoare medie a comenzii de 800 de lei, televizoarele fiind cele mai vandute produse, informeaza compania intr-un comunicat.

- Romanii au cumparat produse foarte diverse de Black Friday, inclusiv cazane de tuica profesionale, produse de fashion si beauty, bijuterii cu diamante, pachete turistice, haine de blana naturala sau automatizari pentru porti batante, iar cea mai mare comanda, in valoare de aproape 30.000 de lei,…

- ​Cumparaturilor online de pe mobile au crescut semnificativ în comparatie cu cele de pe desktop cu ocazia Black Friday 2019. De asemenea, românii au manifestat o preferința peste medie pentru produsele de fashion și articole pentru copii, în ceea ce privește cumparaturile online de…

- Romanii au platut aproape 200 de milioane de lei online de „Black Friday”, mai mult cu 26% fața de anul trecut, potrivit datelor publicate sambata, de catre procesatorul de plati PayU Romania. In 15 noiembrie, s-au cumparat produse cu plata online de 198,02 de milioane de lei, din care peste 22% dintre…

- Black Friday nu se rezuma doar la cumpararea de televizoare, tablete, telefoane mobile, haine, incaltaminte, accesorii sau produse cosmetice! In aceasta zi, puteti sa beneficiati si de tot felul de servicii la pret redus. Sau va puteti inscrie la niste cursuri, pentru care veti plati mult mai putin.…

- Cel mai asteptat eveniment de shopping al anului, Black Friday 2019, ajuns la editia cu numarul noua in Romania, a inceput la eMAG vineri dimineata la ora 07:25, iar compania anunta vanzari de peste 384.631.000 leipana la ora 15:10! La momentul inceperii campaniei, pe platforma erau peste 220.000 de…

- BLACK FRIDAY 2019, eMAG 15 noiembrie. Reprezentații eMag au titrat a IX-a ediție de Black Friday drept „Cel mai așteptat eveniment de cumparaturi al anului". Ziua de 15 noiembrie va fi data in care eMag va scadea prețurile semnificativ, in medie cu 30%, insa reducerile vor varia intre 10% și 70%.…