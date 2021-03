Romania’s Blue Air to launch 15 new routes from Cluj-Napoca Romanian low-cost carrier Blue Air said on Monday it plans to launch fourteen new international flights and one new domestic route from the north-western city of Cluj-Napoca this summer, according to SeeNews. The new international routes will be operated to London, Milan, Amsterdam, Barcelona, Burgas, Brussels, Dublin, Hamburg, Cologne, Larnaca, Madrid, Paris, Rome and Stuttgart. […] The post Romania’s Blue Air to launch 15 new routes from Cluj-Napoca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Blue Air va introduce 15 rute noi in orarul de vara 2021 care vor conecta Clujul cu destinatii-cheie din Europa, potrivit unui comunicat al companiei, remis, luni, AGERPRES. Noile destinatii care vor fi operate de la Cluj sunt: Londra Heathrow, Milano Linate, Amsterdam Schiphol, Barcelona,…

