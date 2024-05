Cotațiile aurului negru par sa depinda de comentariile oficialilor Rezervei Federale a SUA care au indicat rate ale dobanzii mai mari pe termen lung, ceea ce ar putea impiedica cererea din partea celor mai mari consumatori de țiței din lume. Brent, referința pentru doua treimi din petrolul mondial, a pierdut 1,09%, ajungand la 82,79 dolari […] The post Prețul petrolului, la cheremul bancherilor centrali? first appeared on Ziarul National .