România vrea să testeze trenurile cu hidrogen, spune ministrul transporturilor ​România vrea sa testeze trenurile cu hidrogen, fiind vorba de o tehnologie noua și promițatoare, a spus ministrul transporturilor, Catalin Drula, la o conferința pe teme feroviare. El a folosit și o expresie plastica pentru a descrie neîncrederea într-un proiect care ar putea fi viabil: &"când vede olteanul girafa&". Țarile care stau cel mai bine la trenuri pe baza de hidrogen sunt Olanda, Germania, Austria și Italia. Toate testele din Europa au fost facute cu trenuri Alstom.



