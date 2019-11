Stiri pe aceeasi tema

- De ultima ora! CUTREMUR puternic in Romania in ziua alegerilor CUTREMUR IN ROMANIA. In ziua de 10 Noiembrie 2019 la ora 13:53:56 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur cu magnitudinea ml 3.8, la adancimea de 170km. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter s-a produs marți seara in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la doar cateva ore dupa alte doua seisme in aceasta zona, informeaza Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Citește și: Eugen Teodorovici,…

- In urma cu putin timp, doua seisme s au produs in Romania, la o distanta de aproximativ 5 minute.Primul cutremur s a produs la 19.37, ora locala a Romaniei si a avut o magnitudine de 2.4 grade si o adancime de 116 kilometri, in judetul Buzau, localizat manual la coordonatele 45.53 latitudine si 26.54…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs, duminica seara, in judetul Vrancea. Acesta este al doilea seism inregistrat duminica in Romania, dupa cel din judetul Buzau, care a avut magnitudinea de 4,1 pe Richter, informeaza News.ro.Citește și: Moarte SUSPECTA! Barbat gasit…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs, duminica seara, in judetul Vrancea. Acesta este al doilea seism inregistrat duminica in Romania, dupa cel din judetul Buzau, care a avut magnitudinea de 4,1 pe Richter.

- Doi noi cutremure s-au produs in Zona seismica Vrancea, amble avand magnitudinea e 3 pe scara Richter. Unul a avut loc in noaptea de joi spre vineri, in judetul Vrancea, iar al doilea, vineri dimineata, in judetul Buzau.

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter a avut loc marti la ora 14:52, ora Romaniei. Cutremurul a avut loc in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adincime de 140 de km. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de III grad(e) Mercalli. Gheorghe Marmureanu, director…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 grade pe scara Richter s-a produs, luni dimineata, la ora 6:08, în zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INCDFP).