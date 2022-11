Stiri pe aceeasi tema

- Preliminariile Campionatului European de baschet feminin continua sa ofere rezultate șocante. Pe lista s-a inscris și eșecul suferit de Romania contra Ungariei, scor 40-99. Sala Sporturilor „Constantin Jude” din Timișoara a gazduit un eșec umilitor al primei reprezentative de baschet feminin. „Acvilele”…

- Nationala feminina de baschet a Romaniei a suferit o infrangere usturatoare, scor 40-99, in partida cu Ungaria, disputata la Timisoara, in Grupa C a preliminariilor FIBA EuroBasket 2023. Cu sase debutante in lot, echipa Romaniei nu a facut fata mult mai valoroasei adversare. Pentru Romania (antrenor…

- „Acvilele” s-au facut de ras la Timisoara, suferind un esec categoric in jocul cu vecinele din Grupa C a FIBA Women’s EuroBasket 2023 Qualifiers. A fost Romania – Ungaria 40-99, ieri seara, in „ponosita” „Olimpia”, din Timisoara. La final antrenorul Dan Calancea s-a plans ca au fost jucatoare care au…

- Naționala de baschet feminin a Romaniei a cedat intr-un mod categoric la Timișoara in duelul cu Ungaria din grupa C a preliminariilor EuroBasket 2023, scor 40-99. „Acvilele” au facut unul din cele mai slabe meciuri din istorie. Maghiarele au inceput in forta, profitand si de greselile romancelor, care…

- Nationala feminina de baschet a Romaniei a fost surclasata de formatia Ungariei, cu scorul de 99-40 (32-4, 24-10, 18-14, 25-12), joi seara, la Timisoara, in Grupa C a preliminariilor FIBA EuroBasket 2023, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Nationala feminina de baschet a Romaniei joaca peste o saptamana un meci oficial important in sala „Constantin Jude”. „Acvilele” vor intalni Ungaria in preliminariile Campionatului European din 2023. Romania va fi in cantonament la Timisoara de sambata, 19 noiembrie. Suporterii baschetului vor putea…

- Reprezentativa feminina a Romaniei va disputa doua partide de verificare in luna noiembrie, contra selecționatelor Poloniei și Cehiei!Tricolorele se vor reuni duminica, 6 noiembrie, la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, unde se vor pregati pana pe 9 noiembrie, cand este programata deplasarea in Polonia!…

- Dupa o pauza de un an, calificarile pentru FIBA Women's EuroBasket 2023 revin in calendarul baschetbalistic international, odata cu „fereastra” din luna noiembrie. Repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, Ungaria si Islanda, nationala feminina de baschet a Romaniei va infrunta, toamna aceasta, reprezentativele…