- Consiliul National al Audiovizualului a amendat cu 100.000 de lei, adica 20.000 de euro, postul Romania TV, pentru doua dintre emisiunile realizate de Victor Ciutacu dupa moartea jurnalistei Iulia Marin, la doar 32 de ani.

- Este același post de televiziune care a numit investigațiile de presa ale Iuliei Marin drept „scriiturile unei fete grav afectata psihic” și pe reportera care a lucrat la PressOne, Recorder și Libertatea drept „eticheta de ratacita promovata ca experiment de presa”.Victor Ciutacu a anunțat in emisiunea…

- Amenda data de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), saptamana aceasta, realizatorilor emisiunii “Buna, Romania!” de la postul de televiziune B1 TV este cea mai puternica lovitura sub centura data libertații de exprimare și democrației, in general, probabil de dupa caderea regimului comunist,…