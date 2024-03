Un delir continuu sancționat de CNA Global News, un post de televiziune cunoscut pentru emisiunile sale controversate, se afla acum in centrul atenției dupa ce Consiliul Național al Audiovizualului a impus sancțiuni severe impotriva acestuia. In urma unei ședințe recente, forul audiovizualului a decis sa amendeze televiziunea cu suma de 5.000 de lei și sa suspende emisia pentru 10 minute, ca urmare a mai multor incalcari constatate in emisiunile difuzate in luna decembrie. Aceste incalcari includ promovarea electorala a unor partide politice, apologia comunismului, afirmații antisemite și dezinformari cu privire la Uniunea Europeana,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

