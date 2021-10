România trece la ora de iarnă. Ce se schimbă și cum e afectat traficul de călători cu trenul Romania trece, in noaptea de sambata spre duminica, la ora de iarna, ceea ce inseamna ca , ora 4.00 devenind ora 3.00. Activitatea de transport feroviar va trece, incepand de duminica, 31 octombrie 2021, la ora oficiala a Europei Orientale. 64 de trenuri de calatori (de stat si private) vor circula, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ora de iarna, anunța CFR SA. In noaptea de 30/31 octombrie 2021 trenurile de calatori si marfa vor fi indrumate din statiile de formare, conform orei oficiale de vara pana la ora 4.00, care devine ora 3.00. Trenurile de calatori aflate in circulatie dupa ora… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea de transport feroviar va trece, incepand de duminica, 31 octombrie 2021, la ora oficiala a Europei Orientale, ora 4.00 devenind ora 3.00. 64 de trenuri de calatori (de stat si private) vor circula, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ora de iarna, anunța CFR SA. In noaptea de 30/31…

- Romania trece la ora de iarna in noapte de sambata spre duminica. Astfel, in noapte de 30 spre 31 octombrie 2021, ora 04.00 va deveni ora 03.00. Mersul trenurilor nu va fi afectat, anunța CFR Calatori.Astfel, in noaptea 30/31 octombrie 2021, cand ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de calatori…

- In acest weekend se va trece la ora de iarna. Astfel, ora 4.00 va deveni ora 3.00. Schimbarea orei va afecta 64 de trenuri de calatori, care vor fi nevoite sa staționeze 3.660 de minute. In noaptea de sambata spre duminica, trenurile de calatori si de marfa vor fi indrumate din statiile de formare,…

- Andrei Spinu, viceprim-ministrul Republicii Moldova, vrea sa inceapa discuțiile cu Romania pentru anularea roamingului . El spune ca sunt ani in care s-a tot promis acest lucru și spera sa devina efectiv din 2022. „Anularea roamingul cu Romania se va intampla in lunile urmatoare. Imediat ce vom avea…

- Alte 1.371 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 21 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 5-Romania, 5-Germania, 4-Italia, 2-Bulgaria, 2-Ucraina, 1-Franța, 1-Marea Britanie, 1-Rusia.

- Aproximativ 300 de silvicultori din sase tari participa, in perioada 16 -17 septembrie, in Baile Felix, la Manifestarile Internationale ale Silvicultorilor, cu caracter profesional, dar si cultural si sportiv, organizate de Federatia Sindicatelor din Silvicultura "Silva". Tarile participante…

- Coreea de Sud cumpara 1,5 milioane de doze de vaccinuri COVID-19 din Romania, a declarat miercuri ministerul sanatații de la Seul, potrivit Reuters. Dozele achiziționate sunt de la compania Pfizer și Moderna. In luna iulie, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, vicepresedinte CNCAV,…

- ANCOM atrage atenția utilizatorilor de telefonie și internet mobil, care se afla sau calatoresc in localitațile din apropierea granițelor și au serviciul de roaming activat, ca pot ajunge in situația de a utiliza involuntar acest serviciu, potrivit Mediafax. Risc de roaming involuntar exista…