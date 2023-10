Naționala de rugby a Romaniei va disputa duminica, 8 octombrie, ultimul meci la Cupa Mondiala de Rugby din Franța. Stejarii vor intalni Tonga, pe Stade Pierre-Mauroy de la Lille, de la ora 18:45, partida fiind transmisa in direct pe Orange Sport 3 și Digi Sport 2. Fața de meciul cu Scoția de saptamana trecuta, pe fondul mai multor accidentari aparute la partida cu Ciulinii, staff-ul tehnic a facut o serie de modificari. Astfel in Primul XV sunt 9 schimbari fața de meciul trecut, cu Cojocaru și Gordaș in linia I și Iftimiciuc in cea de-a doua. Linia a treia este schimbata in totalitate, pe teren…