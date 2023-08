Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a declarat ca Romania sustine identificarea unei solutii solide din punct de vedere juridic pentru a utiliza activele rusesti inghetate si imobilizate pe teritoriul Uniunii Europene, in vederea reconstructiei Ucrainei. Precizarile au fost facute in cadrul unei declaratii de presa sustinute alaturi de omologul lituanian, Gabrielius Landsbergis, in marja Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane, potrivit Agerpres. “Am trecut in revista masurile vizand sanctionarea si tragerea la raspundere a Rusiei. Am agreat relevanta sanctiunilor coordonate adoptate…