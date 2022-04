Stiri pe aceeasi tema

- Participarea la targurile internaționale de turism, cu stand de țara, va fi regandita și asumata de Consiliul de Brand Turistic Național (CBTN) și de Consiliul Consultativ al Turismului (CCT). Acțiunile de promovare a destinației Romania pe piețele externe vor fi reluate doar in baza conceptelor aprobate…

- Aproximativ 2900 de beneficiari sunt înca neplatiți în Masura 2, cu o suma de 570 milioane de lei, a declarat miercuri ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu. Acesta a spus ca Guvernul va adopta în curând o ordonanța de urgența care va permite crearea cadrului…