România și Irlanda, singurele piețe auto pe plus din UE Masurile de carantinare din unele state europene au dat o noua lovitura pietii de automobile supusa deja unor masuri restrictive, potrivit G4Media.ro Cu exceptia Irlandei si Romaniei, toate pietele de automobile din UE au inregistrat pierderi. In primele 10 luni s-a inregistrat un minus de 27%. Urmeaza arestari la Piatra Neamț! Pe lista ar fi doi PSD-iști Pana in octombrie in UE au fost inregistrate opt milioane de automobile, mai putin cu 2,9 milioane fata de anul precedent. S-au inregistrat scaderi clare si in Austria cu 27,7%, de asemenea in Spania cu 36,8%, in Italia cu 30,9%, in Franta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

