Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce rata inflației a ajuns la 16,4% in Romania, 12 state memnre ale Uniunii Europene au avut rata inflației intre 6% și 10%.Țarile cu cele mai scazute rate ale inflației au fost Spania, Luxemburg, Franța, Malta și Grecia.Intre timp, continua și aplicarea dublului standard in Europa. Marile companii…

- In timp ce rata inflației a ajuns la 16,4% in Romania, 12 state memnre ale Uniunii Europene au avut rata inflației intre 6% și 10%.Țarile cu cele mai scazute rate ale inflației au fost Spania, Luxemburg, Franța, Malta și Grecia.Intre timp, continua și aplicarea dublului standard in Europa. Marile companii…

- ”In 2022, 2,675 milioane de turisti au intrat in Israel, fata de 397.000 in 2021 si 831.000 in 2020. Israelul a fost una dintre ultimele destinatii turistice care si-au redeschis granitele dupa restrictiile pandemice. Cu toate acestea, numarul turistilor care au ajuns in Israel in anul 2022, a fost…

- Pretul mediu al unui hectar de teren arabil in Uniunea Europeana in anul 2021 varia intre 3.661 de euro in Croatia si 47.290 de euro in Luxemburg, arata datele publicate miercuri de Eurostat.

- Pretul mediu al unui hectar de teren arabil in Uniunea Europeana in anul 2021 varia intre 3.661 de euro in Croatia si 47.290 de euro in Luxemburg, arata datele publicate miercuri de Eurostat și citate de Agerpres.

- Romania si Spania sunt de acord sa infiinteze un grup de lucru in vederea analizarii solutiilor pentru acordarea dublei cetatenii membrilor comunitatii romane din Spania, se arata in declaratia comuna adoptata, miercuri, de premierii Nicolae Ciuca si Pedro Sanchez, cu ocazia primei sedinte comune a…

- In luna octombrie 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +12.2% fața de octombrie 2021, atingandu-se un nivel de 745.855 unitați. Pe primele zece luni din 2022: Au fost inmatriculate 7.529.965 unitați, o scadere cu -8.1% fața de perioada similara din 2021 Au fost…

- Romania se afla in primele trei state membre ale Uniunii Europene care au acordat masuri de protecție temporara cetațenilor ucraineni in luna septembrie, conform unui material publicat de Eurostat . Cu toate acestea, distanța intre țara noastra și statele aflate pe primele doua locuri, respectiv Polonia…