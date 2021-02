Stiri pe aceeasi tema

- Prin proiectul de buget pe anul acesta se aloca 2% din PIB pentru Aparare, care permite importante investiții in economia naționala Guvernul a adoptat proiectul legii bugetului de stat, iar bugetul MApN propus pentru anul 2021 prevede fonduri de 22,746 miliarde de lei, reprezentand 2,04 % din PIB. Securitatea…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat, luni, la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene. Intalnirea a avut loc la Bruxelles, iar miniștrii au discutat despre relatiile Uniunii Europene cu Rusia, situatia din Hong Kong, elaborarea Busolei Strategice…

- Avocatul Toni Neacșu a prezentat statisticile Curții Europene privind Drepturile Omului, iar situația Romaniei este una alarmanta. Țara noastra se afla pe ultimul loc din randurile statelor care fac parte din UE și locul 43 din 47 din Europa. Avocatul arata cu degetul spre legislația haotica, acțiunile…

- Medicul Șerban Bubenek, președintele Societații Romane de ATI, a explicat marți seara, intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” de la B1 TV de ce tragedii ca cele de la Spitalul Județean Piatra Neamț sau Institutul ”Matei Balș” pot avea loc și in alte unitați medicale…

- Armata rusa a inceput urmarirea transportatorului de rachete de croaziera Tomahawk de catre vasul american Porter, care a intrat joi in Marea Neagra, a informat Centrul de Control al Apararii Naționale din Rusia, potrivit agenției rusești Interfax. Forțele și mijloacele flotei Marii Negre…

- Tot mai deranjata de prezenta militara americana la Marea Neagra, Rusia a simulat atacarea distrugatorului american USS Donald Cook, aflat in patrulare in zona. Asta dupa ce aeronave F-16 Fighting Falcon ale US Air Force si Fortelor Aeriene Romane au exersat anihilarea apararii ruse la Marea Neagra.

- Dar acum, pe de-o parte din cauza restricțiilor de calatorie și pe de alta parte de dragul solidatitații fața de antreprenorii compatrioți, mulți dintre noi am stat acasa și am explorat mai responsabil ca niciodata atracțiile locale, in special pe cele de pe litoral. Și pentru ca ne-a placut ce am gasit,…

- Peste 400.000 membri ai armatei ruse vor fi vaccinati impotriva COVID-19, a anuntat vineri ministrul rus al apararii Serghei Soigu, citat de agentia de presa Interfax, transmite Reuters. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca…