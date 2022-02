Nationala Romaniei a invins cu scorul de 37-27 (13-22) reprezentativa Portugaliei, sambata seara, in etapa a 2-a a competitiei Rugby Europe Championship. Meciul s-a disputat pe Stadionul National de Rugby “Arcul de Triumf” din Bucuresti. Gazdele au deschis scorul in minutul 5, printr-o lovitura de pedeapsa transformata de Ionel Melinte. Oaspetii au reușit primul eseu, in minutul 26, prin Jose Lima, netransformat. Portughezii le-au fost superiori tricolorilor și au preluat ostilitațile. Samuel Marques a executat o lovitura de pedeapsa, iar in minutul 34, Portugalia a mai reușit un eseu. In minutul…