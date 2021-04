Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Pitesti, care a murit dupa ce a fost pus la pamant de politisti, a fost asfixiat, a anunțat, duminica, medicul legist care a facut autopsia. Moarte a fost violenta, barbatul a murit asfixiat in urma comprimarii parților moi ale gatului și ale toracelui. De asemenea, medicul legist susține…

- Ministerul Culturii propune masuri pentru reluarea activitatilor cultural-creative de la 1 iunie 2021, in spatii inchise si deschise, pe baza legislatiei si a recomandarilor autoritatilor publice din Romania. Acestea vor fi analizate de Ministerul Sanatatii si de Comitetul National pentru Situatii de…

- Autoritațile din Romania au fost informate oficial in urma cu doua saptamani ca vaccinul AstraZeneca poate produce tromboze. Compania AstraZeneca AB a transmis o circulara catre toți profesioniștii in sanatate prin care le solicita sa fie atenți la efectele adverse ale vaccinului. Autoritațile au primit…

- Comitetul Național de Vaccinare din Romania s-a intrunit azi in ședința pentru a decide asupra celor peste 4000 de doze AstraZeneca din lotul ABV2856, dupa ce ieri Agenția europeana a medicamentului a anunțat ca, in urma evaluarii, s-a constatat ca beneficiile imunizarii depașesc potențialele riscuri.…

- The European Investment Bank (EIB) said on Thursday in a press release that higher education, water distribution, energy efficiency and private sector investment across Romania will benefit from the E809 million with the aim to support Romania. “The European Investment Bank Group has made a crucial…

- O noua transa de vaccin de la Pfizer BioNTech constand in 224.640 doze va sosi luni, 8 martie, in Romania, vaccinurile urmand a fi livrata pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, potrivit unui comunicat publicat de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat intr-o conferinta de presa ca incepe evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din Romania. Procedura ar fi trebuit demarata inca din octombrie 2019, asa cum prevede art. 157, alin. 2, din Legea 127 publicata in Monitorul Oficial in 9 iulie 2019.…

- Persoanele din domeniile esențiale, care aveau programare inițiala in perioada 28 ianuarie – 11 februarie și au fost amanate la vaccinare, vor primi pe email sau SMS noua programare. „Incepand cu data de 1 februarie, la nivelul centrelor de vaccinare din Romania, va incepe administrarea vaccinului Moderna…