- Selectionata Romaniei a fost invinsa de formatia Irlandei cu scorul de 67-64 (20-12, 21-21, 14-14, 12-17), duminica, intr-un meci din Grupa B a Campionatului European de baschet feminin Under-20, Divizia B, de la Craiova, potrivit Agerpres.Tricolorele au cedat dupa ce au condus cu 63-61 cand mai…

- Romania U19 a invins reprezentativa similara a Portugaliei, scor 39-32, și a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de handbal feminin. CSS 2 Baia Mare a dat cele mai multe jucatoare in lotul „tricolorelor”. Romania n-a dezamagit la turneul pe care l-a organizat in salile din Pitești și Mioveni.…

- Dacia Mioveni a transferat de curand si o jucatoare care este angrenata cu nationala Romaniei la Europeanul de tineret gazduit de judetul nostru. Este vorba despre Iulia Ștefania Borcan. Aceasta s-a nascut pe 6 octombrie 2004, la București. Este componenta a echipei naționale de tineret a Romaniei,…

- Jucatorilor echipei naționale de fotbal a Italiei care a participat la Campionatul European de Fotbal U21 le-au fost furate mai multe perechi de ghete din vestiar, dupa cele doua meciuri disputate in Romania, pe Cluj Arena, scrie Buna Ziua Cluj.

- Naționala de fotbal U21 a Romaniei a fost invinsa sambata seara de reprezentativa similara a Ucrainei, in cea de a doua partida a Grupei B de la Campionatul European de Fotbal Under 21. Ucraina s-a impus pe Stadionul Steaua cu 1-0, in urma unui autogol al lui Dican, in minutul 89, informeaza Mediafax.…

- Romania a infruntat, in semifinale, echipa Ucrainei, in fata careia a pierdut la limita, dupa o prestatie foarte buna, in care a consemnat doua reveniri spectaculoase de scor. Ucraina s-a impus cu 41-40 si echipa tricolora a luptat impotriva Italiei pentru medalia de argint.Italia a castigat partida…

- Gabriela Ruse (25 de ani, locul 156 WTA) ramane singura jucatoare din Romania in calificarile de la Roland Garros, dupa ce Miriam Bulgaru (24 de ani, #232 WTA) a fost eliminata de Kayla Day (23 de ani, #138 WTA), scor 4-6, 1-6. Patru jucatoare din Romania au intrat pe tabloul calificarilor de la Roland…