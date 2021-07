România, la un pas de a importa energie. Producția nu face față consumului enorm cauzat de caniculă Romania a inregistrat un consum record de energie electrica, miercuri, 28 iulie, de peste 7.700 MW, din cauza caniculei, mult peste ceea ce produce Transelectrica. Potrivit companiei, productia de energie electrica la nivel national era joi dimineata de circa 6.400 MW ceea ce ar insemna ca Romania ar putea importa diferenta pentru a acoperi consumul. […] The post Romania, la un pas de a importa energie. Producția nu face fața consumului enorm cauzat de canicula appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat, miercuri, avertizarea de canicula si anunta ca valul de caldura va fi dublat de furtuni in mai multe zone. In mai multe judete a fost emis cod portocaliu de canicula. Temperaturi vor urca la 38 – 40 de grade, la umbra. Potrivit meteorologilor, pana sambata, valul de caldura…

- Ion Radoi, fost parlamentar PSD, este liderul sindicatului de la Metrou de peste 15 ani. Ion Radoi, in varsta de 59 de ani, deține mai multe funcții. El este presedintele Sindicatului Liber Metrou – Unitatea și a Federației Sindicatelor din Transporturi, Transloc și Servicii Publice “ATU Romania”. In…

- Cum mii de romani vor cauta racoarea muntelui in zilele caniculare din iulie și august, autoritațile s-au gandit sa le vina in intampinare cu …un vaccin anti Covid. In cel mai inalt punct al celei mai inalte sosele din Romania – Pasul Urdele, la altitudinea de 2.145 de metri, se va deschide, pe 17 iulie,…

- Valorile consumului national de energie in sezonul verii au atins cote maxime istorice miercuri, depasindu-le pe cele inregistrate vineri, 25 iunie, anunta Transelectrica intr-un comunicat de presa. Pe fondul conditiilor meteo caniculare, consumul mediu al zilei de miercuri a fost cu 132 de MW mai mare…

- Dupa aproape doua saptamani de ploi torențiale, vremea se schimba radical in Romania. Scapam de vremea mohorata și ploioasa, dar vom avea de indurat temperaturi extreme ce vor depași chiar 40 de grade. Meteorologii atrag atenția ca disconfortul termic va fi accentuat. Schimbarea de temperatura va fi…

- Aproximativ un milion de consumatori casnici de electricitate si-au schimbat contractul de la inceputul anului pana acum si toti marii furnizori din piata au primit amenzi pentru nereguli, potrivit datelor furnizate pentru AGERPRES de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE). La 1 ianuarie…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat, vineri, ca a modificat ordinul privitor la derogarile de vanatoare, astfel ca turiștii straini nu vor mai putea veni sa vaneze urși in Romania. ”Am modificat ordinele de derogare, astfel incat totul sa fie mult mai clar. Intervenția sa se desfașoare in maxim…

- Niciun județ din Romania nu se mai afla in scenariul roșu. Rata de infectare a scazut in toata țara. Potrivit datelor puse la dispoziție de autoritați, 12 județe sunt in scenariul galben, iar restul sunt in scenariul verde. Prefectul Capitalei a declarat luni ca sunt speranțe ca in luna mai rata de…