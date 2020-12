Stiri pe aceeasi tema

- Romania a alocat in anul 2018 pentru sanatate doar 580 de euro pe cap de locuitor, aceasta fiind cea mai mica suma inregistrata in randul satelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate miercuri de Eurostat. La polul opus, statele membre cu cele mai mari cheltuieli cu sanatatea pe cap…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a participat, marti, la cea de-a 23-a reuniune ministeriala a statelor membre ale Uniunii Europene si a statelor membre ale Asociatiei Natiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), context in care a subliniat importanta cooperarii dintre UE si ASEAN pentru a face fata…

- Ziarul Unirea Romania, la finalul clasamentului țarilor din Uniunea Europeana, in domeniul cercetarii și dezvoltarii, potrivit unui raport Eurostat In țarile din Uniunea Europeana, cheltuielile de cercetare și dezvoltare, ca procent din Produsul Intern Brut, s-au situat in anul 2019 la 2,19. Romania…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la videoconferintei „Charlemagne Prize Europa Summit” - panelul „Depasirea discrepantelor din interiorul Uniunii Europene”, ca perioada pe care o traversam, in contextul efectelor pandemiei de coronavirus, necesita unitatea statelor membre, consensul si…

- Mai exact, vaccinurile ar putea fi gata pana la finalul anului 2020 sau inceputul anului 2021. ”Potrivit informatiilor noastre, speram ca, incepand de la sfarsitul anului si de la inceputul anului viitor, trei sau patru vaccinuri sa fie disponibile in mod treptat”, a declarat liderul UE, conform…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti joi la Bruxelles, au lansat un apel catre Regatul Unit sa adopte ''masurile necesare pentru a face posibil un acord'' si a intensifica negocierile pentru ajungerea la un consens asupra viitorului acord comercial post-Brexit intre…

- Ziarul Unirea Romania, la coada clasamentului in UE cu cea mai scazuta rata de vaccinare impotriva gripei in randul varstnicilor Cea mai mica rata de vaccinare din Uniunea Europeana impotriva gripei in randul persoanelor de 65 de ani si peste s-a inregistrat in 2018 in Letonia, Estonia, Slovacia, Slovenia,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a indemnat miercuri statele membre ale Uniunii Europene sa aiba 'curajul' sa renunte la dreptul lor de blocaj pentru a permite sanctionarea incalcarilor drepturilor omului, relateaza France Presse. 'Cand statele membre reproseaza…