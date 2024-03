Stiri pe aceeasi tema

- Chris Evert a fost de partea Simonei Halep pe toata durata scandalului de dopaj in care jucatoarea din Romania a fost implicata, iar acum legendara fosta sportiva din SUA a vorbit despre șansele care Simona sa revina in topul ierarhiei WTA.

- Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, ca a negociat cu propria familie politica doua funcții-cheie la nivel european. Prim-ministrul a afirmat ca este convins ca și liderul liberalilor Nicolae Ciuca va avea o abordare similara, in contextul Congresului PPE

- Romanii se indatoreaza tot mai mult, spun statisticile de la nivel european. Cu toate acestea, valoarea datoriei pe cap de locuitor adult este cu mult mai mica decat in alte țari de pe continent. Statistica surprinzatoare. Cum arata Romania in topul datoriilor pe cap de locuitor la nivel european Conform…

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca ar vrea ca un roman sa ocupe o funcție cat mai importanta la nivel european in urma negocierilor care vor avea loc in vara, atat PNL, cat PSD, urmand sa negocieze pentru primirea unei poziții-cheie in structura UE.

- Președintele femeilor din AUR, Ramona Ioana Bruynseels, a declarat, referitor la parteneriatul strategic al Romaniei cu SUA ca „ne-am dat cu stangul in dreptul”. “Intai aș spune așa din pacate, foarte mulți oameni in Romania traiesc foarte rau in continuare. Avem peste 40% populație care se zbate…

- Salariul minim european va fi implementat in Romania de la 1 ianuarie 2025. Niciun roman nu va mai caștiga sub 500 de euro net, respectiv circa 2.500 de lei. Directiva 2041/2022 privind salariul minim adecvat in UE a fost adoptata la 4 octombrie 2022. Potrivit documentului, statele vor adopta masurile…

- MIEREA ROMANEASCA FACE FURORI IN UE … Apicultura (stuparitul) in judetul Vaslui este unul din sectoarele agriculturii cu cele mai vechi traditii, nu degeaba pe stema judetului apare stupul de argint cu albinele de aur. Dacii liberi, stramosii nostrii care locuiau in acest tinut, se ocupau in general…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan sustine ca solutia comasarii alegerilor in tarile UE este o practica uzuala și nu se asteapta la critici din partea Comisiei de la Venetia, potrivit News.ro.Eurodeputatul PNL Siegfried Muresan a fost intrebat, intr-o discutie cu jurnalistii romani, la Strasbourg,…