Nationala de rugby a Spaniei a invins duminica reprezentativa Romaniei cu scorul de 38-21 (28-7), in etapa a 3-a a competitiei Rugby Europe Championship 2022. Partida s-a disputat pe arena Estadio Central din Madrid. Romania a evoluat slab, iar pe final a incercat sa revina. In urma acestei infrangeri, naționala a fost depașita in clasamentul 2021-2022 al Rugby Europe Championship. “Stejarii” sunt pe locul trei, cu 22 de puncte, iar Spania are 25 de puncte. Lider este Georgia cu 31 de puncte. Gruzinii sunt deja calificați. Primele doua clasate acced direct la turneul final, iar a treia participa…