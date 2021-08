România înregistrează, în acest an, o producţie-record la floarea-soarelui Romania inregistreaza in acest an un maximum al productiei de floarea-soarelui, cu o crestere de aproximativ 1,22 milioane de tone fata de anul 2020, insa lipsa unor unitati de procesare la nivel national conduce la vanzarea materiei prime catre tari din Uniunea Europeana si nu numai, sustin reprezentantii Clubului Fermierilor Romani, potrivit Agerpres. „Pentru cultura de floarea-soarelui, tara noastra utilizeaza pentru consumul intern aproximativ 1,2 – 1,3 milioane tone, dintr-un total prognozat la nivelul anului 2021 de 3,3 milioane tone. Aceasta cantitate reprezinta aproximativ 34% din productia… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

