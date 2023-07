România înfruntă canicula: Temperaturile resimțite vor fi de peste 40 de grade/Val de căldură toropitoare și în Europa Locuitorii mai multor zone din Romania infrunta deja temperaturile tot mai ridicate, insa meteorologii spun ca joi ar urma sa fie cea mai calduroasa zi din acest val de canicula care afecteaza țara noastrp. Și alte state din Europa lupta cu temperaturi „de foc”. Temperaturi ridicate, dar și disconfort termic. Asta anunța meteorologii pentru perioada […] The post Romania infrunta canicula: Temperaturile resimțite vor fi de peste 40 de grade/Val de caldura toropitoare și in Europa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o avertizare de canicula și disconfort termic, pentru intervalul 10-14 iulie. In aceste zile, temperaturile maxime se vor incadra in general intre 34 și 37 de grade și disconfortul termic se va accentua in special in zonele de campie, unde indicele temperatura-umezeala (ITU) va…

- Meteorologii au revenit cu o atenționare pentru aceasta saptamana. Urmeaza cinci zile de canicula in Romania, care va fi resimțita in majoritatea zonelor din țara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat temperaturi care vor depași 35-37 de grade Celsius, in majoritatea regiunilor.

- Meteorologii au emis luni o informare care intra in vigoare la ora 10.00 și va fi valabila pana vineri la ora 21.00, anunțand un val puternic de canicula, cu temperaturi de pana la 37 de grade. Luni, valul de caldura și canicula vor cuprinde Banatul și Oltenia, iar in zilele urmatoare se vor extinde…

- Un val de canicula vine peste Europa, meteorologii vorbind de fenomenul de „cupola de caldura” si praf saharian. De noul val de canicula va fi afectata si Romania, incepand de marti, iar spre sfarsitul saptamanii, valorile resimtite sunt prognozate la 40 de grade Celsius. Revine fenomenul de „cupola…

- Canicula, dar și ploi torențiale și grindina. Toate aceste fenomene se vor inregistra in tara noastra in urmatoarele zile. Este primul val de temperaturi ridicate care loveste Romania vara aceasta.

- Meteorologii anunța ca la finalul acestei saptamani, temperaturile maxime se vor apropia de pragul de canicula. In ultimii ani, episoade neobișnuite de caldura au aparut și primavara sau toamna, iar valurile de canicula din timpul verilor au fost mai puternice și au durat mai mult, noteaza Hotnew.ro,…

- Potrivit meteorologilor, ciclonul mediteranean care a lovit Europa muta furtunile de la vest la est, incepand din acest weekend. Incepand cu saptamana viitoare, temperaturile vor crește treptat, aducand cu sine valuri de caldura, potrivit meteo rologilor. Vom avea temperaturi din ce in ce mai ridicate…

- Meteorologii au anunțat care este țara din Europa unde sunt 40 de grade in aprilie. Temperaturile vor crește in ritm alert, in urmatoarele zile, in regiune. Un val de caldura din Africa atrage cu sine condiții de seceta și precipitații reduse. Iata ce trebuie sa știi, daca ți-ai propus sa vizitezi acest…