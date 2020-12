Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a fost invinsa de echipa Olandei cu 35-24 (16-12), marti, la Kolding, in ultimul sau meci din Grupa principala II a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2020 din Danemarca. Romania a incheiat turneul pe locul 12, cu o singura victorie, in prima faza a grupelor, si…

- ​Portarul nationalei de handbal feminin a României, Ana Maria Mazareanu, a declarat, marti, dupa ultimul meci la CE din Danemarca, 24-35 cu Olanda, ca echipa si-a dorit mult mai mult la acest turneu si ca nu stie exact ce a lipsit pentru o performanta.”Acum trebuie sa digeram totul,…

- Romania a fost invinsa și de Ungaria la Campionatul European de handbal feminin 2020 din Danemarca, scor 24-26. „Tricolorele” raman ultimele in grupa și mai au un meci de disputat, maine, contra Olandei.

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa fara drept de apel de Croatia, cu 25-20 (14-10), joi seara, la Kolding, in primul sau meci din Grupa principala II a Campionatului European - EHF EURO 2020 din Danemarca. Tricolorele au facut unul dintre cele mai slabe jocuri si au pierdut in fata…

- S-au disputat toate meciurile din cele patru grupe ale turneului final al Campionatului European de handbal feminin din Danemarca, iar acum știm cele 12 echipe din grupele principale și cele patru echipe care vor parasi competiția. Romania face parte din grupa II principala și va juca primul meci joi,…

- Handbalista constanteana Alexandra Iovanescu Subtirica participa cu echipa nationala la Campionatul European. Handbalista constanteana Alexandra Iovanescu Subtirica isi serbeaza marti, 8 decembrie, ziua de nastere, sportiva implinind 33 de ani.Este o aniversare implinita, pe care Alexandra si o petrece…

- Romania U21 infrunta Danemarca in meciul decisiv pentru calificarea la Euro 2021 cu un lot mult schimbat fața de cel care a inceput campania. Mutu nu-i va avea la dispoziție, printre alții, pe Coman, Man, Mihaila sau Ghița Meciul dintre Romania U21 și Danemarca U21 este programat azi, de la ora 20:30,…

- Selectionerul nationalei under 21, Adrian Mutu, a trimis faxurile de principiu pentru noua jucatori care evolueaza in afara Romaniei, in vederea meciului din 17 noiembrie cu Danemarca, de la Ploiesti, confruntare care poate asigura calificarea tricolorilor U21 la Euro 2021, informeaza frf.ro, potrivit…