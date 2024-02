Jurnalista Bloomberg, Jennifer Jacobs, corespondent la Casa Alba, susține intr-o postare pe rețeaua X ca „Romania i-a notificat pe ceilalți membri NATO ca intenționeaza sa il nominalizeze pe președintele țarii, Klaus Iohannis, drept candidat pentru funcția de secretar general al NATO”. Sursele politice confirma faptul ca Romania și-a anunțat partenerii NATO ca intenționeaza sa-l propuna […] The post Romania il trimite pe Iohannis la NATO first appeared on Ziarul National .