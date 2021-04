Stiri pe aceeasi tema

- “Politica de testare a dat rezultate mixte, avem tari precum Slovacia, unde nu a dat rezultate foarte bine, cred ca Romania a gasit un echilibru bun. Am avut un val trei care nu a fost la fel de dur. Avem un val trei care este pe scadere. Cred ca am gasit un echilibru. Pe mine m-a interesat nu de acum,…

- Romania, pe locul 25 in lume in privinta procentului populatiei vaccinate Foto: https://www.facebook.com/ROVaccinare/ România se afla pe locul 25 în lume în privinta procentului populatiei vaccinate împotriva COVID-19, într-un top realizat de Bloomberg, preluat…

- Conform celor mai recente date publicate de Oficiului Federal de Statistica (Destatis), volumul schimburilor comerciale dintre Germania și România a scazut puternic, cu minus 10%, ca urmare a crizei Corona, au transmis luni dimineața reprezentanții AHK România, reprezentanța oficiala a economiei…

- 13 țari din Uniunea Europeana produc functionau 106 reactoare nucleare, care in anul 2019 au produs 765.337 GWh de energie electrica, adica aproximativ 26% din productia totala de energie electrica din UE, arata datele publicate vineri de Eurostat.

- Statistica oficiala anunța ca in Trimestrul IV din 2020 economia romaneasca a crescut cu 5,3% fața de trimestrul anterior, dar s-a situat la un nivel de -1,7% (ajustat) fața de același trimestru din anul 2019. Evoluția PIB trimestrial in anul pandemiei arata așadar un singur trimestru de scadere fața…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a crescut in decembrie cu 1,4%, comparativ cu luna precedenta, in timp ce in zona euro avansul a fost de 2%, arata datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In 2020, volumul comertului cu amanuntul a scazut…

- Rata somajului s-a mentinut la 7,5% in Uniunea Europeana in decembrie si la 8,3% in zona euro, comparativ cu luna precedenta, iar pe locul 8 printre tarile cu cele mai scazute rate ale somajului se afla Romania, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).